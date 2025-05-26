Італія

Івуарієць відіграв 100% матчів чемпіонату Італії у сезоні-2024/25.

Центральний захисник Еван Ндіка став першим гравцем Роми, який провів 38 матчів Серії А без замін, передає офіційний сайт клубу.

Торіно — Рома 0:2 Відео голів та огляд матчу 25.05.2025

Із моменту переходу турніру на формат із 20-ма клубами (сезон-2004/05) жоден інший польовий виконавець "джаллороссі" не досягнув подібного. Від сезону-2004/05 римський клуб задіяв у чемпіонаті Італії 250 гравців (без урахування голкіперів).

Зазначимо, що півзахисник Родріго Таддеї у ході кампанії-2005/06 теж виходив у стартовому складі Роми 38 разів, але тільки 18 матчів він відіграв до кінця. Нападник Теммі Абрагам у сезоні-2022/23 взяв участь у 38-ми поєдинках, 24 рази граючи з перших хвилин.

Ндіка повторив досягнення Леонардо Бонуччі (Барі-2009/10), Алессандро Агостіні (Кальярі-2009/10), Даніеле Ругані (Емполі-2014/15), Франческо Ачербі (Сассуоло-2016/17 і 2017/18), Мілана Шкрініара (Інтер-2017/18), Франческо Капуто (Емполі-2018/19) і Федеріко Баскіротто (Лечче-2024/25), які теж провели кампанії Серії А в еру 20 клубів-учасників турніру без замін.

Еван у вже завершеному сезоні чемпіонату Італії відзначився двома асистами. Також на його рахунку один гол у 13-ти матчах інших турнірів.