Італія

Французький клуб зацікавлений у трансфері іспанського воротаря, який може продовжити контракт із Фіорентиною до 2028 року.

Монако включив іспанського голкіпера Давіда Де Хеа до свого шортлиста потенційних підписань на позицію воротаря.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, саме 34-річний іспанець є одним із ключових кандидатів для клубу з Ліги 1 на найближче трансферне вікно.

Утім, Фіорентина не збирається так просто відпускати свого стража воріт. Клуб веде активні переговори з Де Хеа щодо продовження контракту до червня 2028 року. Подовження угоди — один із пріоритетів італійського клубу на літо.

Де Хеа, який нещодавно відновив кар'єру після перерви, продовжує приваблювати інтерес європейських топів. Його подальше майбутнє може залежати як від умов нового контракту, так і від гарантій ігрової практики на високому рівні.

У цьому сезоні Давід Де Хеа провів за Фіорентину 42 матчі у всіх турнірах, пропустивши 50 голів та 11 разів відстоявши "на нуль".