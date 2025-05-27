Італія

Спеціаліст зустрінеться з керівництвом "биків".

Паоло Ванолі може залишити посаду головного тренера Торіно, передає журналіст Ніколо Скіра.

Торіно — Рома 0:2 Відео голів та огляд матчу 25.05.2025

Очікується, що 52-річний італієць зустрінеться з президентом клубу Урбано Кайро для обговорення свого майбутнього.

Спеціаліст очолив Торіно в липні 2024 року. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2026-го.

У сезоні-2024/25 "бики" вилетіли з 1/16 фіналу, поступившись удома Емполі (1:2), а в Серії А фінішували 11-ми, набравши 44 залікових бала.