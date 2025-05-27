"Нерадзуррі" вже попрощалися зі своїм капітаном.
Рафаель Толой, Getty Images
27 травня 2025, 11:29
Центральний захисник Аталанти Рафаель Толой може перебратися з італійської Серії А до бразильської, передає журналіст Ніколо Скіра.
Наприкінці червня 2025 року гравець залишить клуб із Бергамо на правах вільного агента. "Нерадзуррі" нині 34-річний італієць бразильського походження представляв із серпня 2015-го.
На рахунку Толоя 14 голів і 18 асистів у 313-ти матчах за Аталанту в усіх турнірах. У сезоні-2023/24 він виграв Лігу Європи.
Повідомляється, що екскапітан "нерадзуррі" готовий приєднатися до одного з клубів у себе на батьківщині.