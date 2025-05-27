Італія

"Нерадзуррі" вже попрощалися зі своїм капітаном.

Центральний захисник Аталанти Рафаель Толой може перебратися з італійської Серії А до бразильської, передає журналіст Ніколо Скіра.

Наприкінці червня 2025 року гравець залишить клуб із Бергамо на правах вільного агента. "Нерадзуррі" нині 34-річний італієць бразильського походження представляв із серпня 2015-го.

На рахунку Толоя 14 голів і 18 асистів у 313-ти матчах за Аталанту в усіх турнірах. У сезоні-2023/24 він виграв Лігу Європи.

Повідомляється, що екскапітан "нерадзуррі" готовий приєднатися до одного з клубів у себе на батьківщині.