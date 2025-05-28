Італія

Римляни провалили кваліфікацію до єврокубків.

Римський Лаціо станом на початку останнього туру цього розіграшу італійської Серії A перебував серед кандидатів на потрапляння до Ліги чемпіонів УЄФА.

Однак у підсумку через домашню поразку від претендента на виліт, Лечче (0:1), який у підсумку врятувався, залишився взагалі без єврокубків на наступний сезон.

Усе це б’є по позиціям головного тренера "орлів" Марко Бароні, який так і не зміг здобути стабільність у виступах команди на чолі столичного клубу, до якого його запросили на початку сезону.

І вже за рік після цього цілком імовірно звільнення 61-річного фахівця.

Наразі Лаціо обмірковує опції для заміни керманича, а тим часом агенти Бароні шукають для нього наступне місце роботи.

Можливо, ним стане Торіно — "бики" на чолі з Паоло Ванолі фінішували одинадцятими, що не надто влаштовує їхнє керівництво, яке так само готове до зміни головного тренера.