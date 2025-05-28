Римляни провалили кваліфікацію до єврокубків.
Марко Бароні, Getty Images
28 травня 2025, 08:40
Римський Лаціо станом на початку останнього туру цього розіграшу італійської Серії A перебував серед кандидатів на потрапляння до Ліги чемпіонів УЄФА.
Однак у підсумку через домашню поразку від претендента на виліт, Лечче (0:1), який у підсумку врятувався, залишився взагалі без єврокубків на наступний сезон.
Усе це б’є по позиціям головного тренера "орлів" Марко Бароні, який так і не зміг здобути стабільність у виступах команди на чолі столичного клубу, до якого його запросили на початку сезону.
І вже за рік після цього цілком імовірно звільнення 61-річного фахівця.
Наразі Лаціо обмірковує опції для заміни керманича, а тим часом агенти Бароні шукають для нього наступне місце роботи.
Можливо, ним стане Торіно — "бики" на чолі з Паоло Ванолі фінішували одинадцятими, що не надто влаштовує їхнє керівництво, яке так само готове до зміни головного тренера.