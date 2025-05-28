Італія

Відносини протримались на дистанції лише рік.

Римський Лаціо провалив фінальну частину сезону та залишився в підсумку за межами зони єврокубків, через що зміна Марко Бароні на позиції головного тренера "орлів" стає лише питанням часу.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, саме над цим питанням наразі активно працює президент клубу Клаудіо Лотіто, і його першим рішенням було зателефонувати колишньому головному тренеру Лаціо Мауріціо Саррі.

Одразу ж із конкретикою — "Я виправив справи в роздягальні, тож тепер ти можеш вільно ставити свою гру", — повідомляють, що саме такими були слова очільника римського клубу на адресу 66-річного фахівця.

Навздогін ним пішла й пропозиція дворічного контракту з 3 млн євро зарплатні за сезон.

Нагадаємо, що Саррі залишив Лаціо в березні минулого року після того, як залишився незадоволеним роботою клубу на трансферному ринку на тлі сезону, коли римляни фінішували другими.

Тим часом для Бароні вже готове нове місце роботи.