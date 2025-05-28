Італія

Очікується підписання іншого фахівця.

Італійська Рома вже найближчим часом має визначитись із своїм наступним головним тренером — принаймні, так нинішній керманич "вовків" Клаудіо Раньєрі на це відверто натякає в своїх інтерв’ю.

Утім, досі невідомо, на кому зупинило свій вибір керівництво клубу.

На різних етапах сезону розглядались навіть такі варіанти, як колишній тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич, який залишив клуб улітку минулого року.

Італійські ЗМІ повідомляють, що перемовини з 42-річним німецько-хорватським фахівцем перебували на просунутому етапі до останнього.

Від Роми надійшла конкретна пропозиція ще після звільнення Даніеле Де Россі — контракт на 9 місяців та продовженням у разі виходу команди до Ліги чемпіонів УЄФА.

Однак тоді сторони згоди не дійшли, після чого перемовини поновились останніми місяцями, але вже щодо повноцінної угоди.

Проте Рома досягла прогресу в залученні головного тренера бергамаської Аталанти Джан П’єро Гасперіні, а отже саме він наразі є найближчим до того, щоб очолити столичний клуб.