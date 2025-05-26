Італія

Керманич Роми прокоментував перемогу над Торіно.

Напередодні Рома обіграла Торіно в гостьовому матчі тридцять восьмого туру італійської Серії A та пробилась до наступного розіграшу Ліги Європи УЄФА.

Торіно — Рома 0:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі прокоментував виступ власної команди.

"Я щасливий і гордий від виступів моєї команди в цьому сезоні. Я приїхав до колективу, який перебував у поганому настрої, тому я був змушений переконувати хлопців у роздягальні боротись до кінця.

Я не думав, що мені ще доведеться робити такі речі в такому віці, але вболівальники допомогли нам відчути їхню любов. Це дуже багато значить.

Я також дякую за сьогоднішню гру президенту Торіно Кайро. Я й не думав, що буду нагороджений оплесками на цьому стадіоні. Це речі, на які ти ніколи не очікуєш, і вони залишають тебе приємно здивованим. Це прекрасно.

Новий тренер? Я нічого ні про що й нікому не скажу. І взагалі, я все ще тренер Роми, тож погано питати, хто буде новим тренером, поки старий ще не пішов....

І навіть як консультант клубу, я не звик говорити зайвого. Я навіть здивований, що ніде досі не злили його ім’я. Я не буду відповідати на це питання — за мене це зробить президент клубу. Це також і питання поваги до нього.

Це був важкий, але чудовий сезон. Усі бачили тільки темряву, але я був переконаний, що в мене буде хороший сезон із цим клубом. Я не думав, що ми потрапимо до Ліги чемпіонів, але я не ставлю перед собою ніяких обмежень.

Я задоволений виконаною роботою, і тепер передаю новому тренеру команду, яка справді стала командою за цей час. Ми зробили чудовий камбек за ходом сезону.

Ванолі хоче, щоб я очолив збірну? Та годі вам, давайте не будемо починати все спочатку", — заявив італійський фахівець.

У підсумку Рома завершила сезон на п’ятій сходинці із 69 здобутими заліковими балами.