Італія

Нинішнім керманичем "нерадзуррі" цікавляться кілька інших клубів.

У Пізі визначилися з потенційними наступниками головного тренера Філіппо Індзагі, передає журналіст Ніколо Скіра.

Існує ймовірність, що 51-річний італієць залишить "нерадзуррі" ще до початку сезону-2025/26. До нього вже зверталися деякі клуби.

Зокрема, Індзагі є пріоритетом для Палермо. Спеціалісту вже запропоновано дворічний контракт з опцією продовження на ще одну кампанію в разі підвищення до Серії А.

Серед кандидатів на посаду керманича Пізи опинився Марк ван Боммел, який не має робочого місця з липня 2024 року. Раніше 48-річний нідерландець очолював Антверпен, привівши клуб до перемог у чемпіонаті, Кубку й Суперкубку Бельгії.

Колишній гравець збірної Нідерландів також працював із Вольфсбургом і ПСВ.

Нагадаємо, Піза вийшла до Серії А за підсумками сезону-2024/25. Контракт "нерадзуррі" з Індзагі розраховано до кінця червня 2026-го.