Італія

55-річний фахівець підпише новий контракт.

Після зустрічі керівництва Наполі з головним тренером команди Антоніо Конте італійський фахівець прийняв рішення залишитися в клубі.

Раніше ЗМІ ділилися інформацією, що Конте може покинути неаполітанський клуб через фінансове питання та інші розбіжності з його босами.

Згідно з даними Фабріціо Романо, сторони почали обговорювати плани команди на майбутній сезон. Також Конте продовжить контракт на поліпшених умовах.

Нагадаємо, що Наполі став чемпіоном Італії в сезоні-2024/25.

Раніше Де Лаурентіс підтвердив інтерес Наполі до Де Брюйне.