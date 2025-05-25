Італія

Зірковий бельгієць може змінити АПЛ на Серію А.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс підтвердив зацікавленість клубу у трансфері півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне.

"Ми хочемо підписати Де Брюйне. Нам потрібна його згода, щоб це стало реальністю", — заявив функціонер.

Очікується, що неаполітанці зроблять офіційну пропозицію найближчим часом. Де Брюйне, якому в червні виповниться 33 роки, наразі пов’язаний контрактом із Сіті до літа 2025 року.

Цього сезону Кевін Де Брюйне провів 39 матчів за Ман Сіті, відзначився шістьма голами та вісьмома асистами.