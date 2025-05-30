Італія

"Фіолетові" шукатимуть нового головного тренера.

Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про відхід Раффаеле Палладіно.

У клубі повідомили, що контракти з 41-річним італійцем і його тренерським штабом розірвано "за взаємною згодою". Спеціаліст очолював "фіолетових" із липня 2024 року.

Під керівництвом Палладіно Фіорентина фінішувала шостою в турнірній таблиці Серії А, набравши 65 очок, а також вилетіла з 1/8 фіналу Кубка Італії та півфіналу плей-оф Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що стати наступником Раффаеле може один із колишніх керманичів клубу.