Італія

Італійський спеціаліст близький до свого відходу з Ан-Насра.

Стефано Піолі може залишити Ан-Наср і приєднатися до Фіорентини, замінивши Раффаеле Палладіно, передає Ніколо Скіра.

За даними журналіста, адвокати нинішнього головного тренера клубу з Флоренції працюють над розірванням договору про співпрацю, адже раніше він вирішив піти у відставку. Зазначимо, що 7 травня Фіорентина продовжила контракт із 41-річним італійцем.

Стати наступником Палладіно може чинний керманич Ан-Насра. "Фіолетові" вже звернулися до клубу з Ер-Ріяда за інформацією стосовно 59-річного італійця, період кар'єри якого в Саудівській Аравії, ймовірніше за все, добігає свого кінця.

Піолі очолив Ан-Наср у вересні 2024 року, підписавши трирічний контракт. Під його керівництвом клуб фінішував третім у чемпіонаті, вилетів з 1/8 фіналу кубка Саудівської Аравії і півфіналу плей-оф Ліги чемпіонів АФК.

Нагадаємо, що Стефано вже працював із Фіорентиною (липень 2017 — квітень 2019, 74 матчі).