Італія

Річчі, ймовірно, продовжить кар'єру в складі "россонері".

Півзахисник Торіно Самуеле Річчі може найближчим часом змінити клуб і стати гравцем Мілана.

Як повідомляє Football Italia з посиланням на інсайдерів Фабріціо Романо і Маттео Моретто, "россонері" знаходяться на фінальній стадії переговорів щодо трансферу 23-річного хавбека. Сума угоди складе 25 мільйонів євро, а ще від 5 до 7 мільйонів передбачені у вигляді бонусів.

Зокрема, частина виплат буде залежати від виходу команди в Лігу чемпіонів.

Контракт між гравцем і Міланом був попередньо узгоджений ще в січні. Сторони домовилися про п'ятирічну угоду з річною зарплатою близько 3 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 Річчі провів 34 матчі в Серії А і відзначився одним забитим м'ячем.

Раніше стало відомо, чому Мілан відмовився від Вокера.