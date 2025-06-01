Італія

Важкий період у "нерадзуррі".

У віці 84-х років пішов з життя колишній президент міланського Інтера Ернесто Пеллегріні. Про це повідомляє офіційний сайт італійського клубу. Смерть зафіксована 31-го травня.

"Протягом одинадцяти років він із мудрістю, честю та рішучістю керував Інтером, залишивши незгладимий слід в історії нашого клубу. Інтер сумує разом із його родиною.

Син селян, заповзятливий працівник: 1965 року він відкрив власну справу, започаткувавши бізнес, який зараз дає роботу тисячам людей.

У 1984 році, коли з'явилася можливість, Пеллегріні здійснив мрію, яку плекав із дитинства, з часів Наккі Скоглунда (гравця Інтера 50-х рр. минулого століття — прим.): стати президентом Інтера. Він придбав клуб у Фрайццолі і став сімнадцятим президентом в історії "нерадзуррі".

У 1995 році він передав естафету Массімо Моратті. Одинадцять років, в яких були Скудетто 1989 року, Суперкубок Італії, дві перемоги в Кубку УЄФА (в 1991 і 1994 роках). Інтер німецького періоду: спочатку Румменігге, потім Маттеус, Бреме, Клінсманн. Інтер Трапаттоні, з Дзенгою, Бергомі, Феррі, Берті — з тим складом, який досі можна вимовити напам'ять.

У 2020 році Інтер включив його в Зал слави клубу, вручивши йому Спеціальну премію. Визнання пристрасті, відданості й доброти людини, яка залишила слід не тільки в історії Інтера, а й у серцях", — ідеться в заяві міланського клубу.

Ернесто Пеллегріні був президентом Інтера з 1984 по 1995 рік.