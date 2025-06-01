Італія

Занадто дорого для "россоблу".

Італійський центральний півзахисник Томмазо Побега провів цей сезон у оренді в Болоньї, тоді як його контракт належить Мілану.

25-річний виконавець зарекомендував себе в складі "россоблу" належним чином — 30 матчів (1634 хвилини), чотири голи три гольові передачі.

Гарні показники для того, щоб залишитись у клубі на постійній основі, і Болонья весь час хотіла, щоб так воно й сталось.

Однак у орендному контракті була зазначена чітка сума викупу Побеги — 12 млн євро, і Мілан, незважаючи на всі старання Болоньї, ні на мить від неї не відступився.

Зрештою, "россоблу" змирились із небажанням "россонері" йти на поступки, і готуються до прощання з футболістом, але в разі чого готові говорити з Міланом на підставі "суттєвої знижки" на гравця.