Італія

Ексгравець Ювентуса вважає, що Луїс Енріке змінив ДНК парижан, тоді як міланці втратили свій потенціал.

Колишній захисник збірної Італії та туринського Ювентуса Джанлука Дзамбротта прокоментував фінал Ліги чемпіонів, у якому Парі Сен-Жермен розгромив міланський Інтер з рахунком 5:0 та здобув перший трофей у своїй історії.

"Талановитих і молодих потрібно не тільки шукати, а ще й вміти правильно підписувати. І ще одне: Луїс Енріке виконав велику роботу, створивши команду, колектив. Раніше були лише наклейки з великими іменами, але вони не формували єдиного цілого.

Що думаю про Інтер? Завершити сезон із поразкою 0:5 – не найкраще відчуття. Два програні фінали за три роки – це важко. Так, ви дісталися до фіналу, але поразки болять. З таким складом Інтер виграв дуже мало навіть у чемпіонаті. Можна було досягти набагато більшого.

Потім Індзагі сказав, що почувається комфортно і спокійно. На мою думку, він залишиться, я б теж залишився, але разом із клубом потрібно переглянути трансферну політику. Щоб конкурувати з грандами, Інтеру треба витрачати кошти. Цього року чемпіонат Італії був конкурентним – це треба визнати. Не було можливості згорнути вітрила і сконцентруватися на чомусь іншому. Але з таким складом Інтер точно міг показати більше в Серії А", – сказав Джанлука.

Раніше повідомлялося, що Дезіре Дуе — найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.