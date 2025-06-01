Італія

На думку Альфредо Педулли, переманити іспанця з Комо можуть тільки "нерадзурі".

Відомий італійський журналіст Альфредо Педулла поділився своєю думкою про майбутнє Сімоне Індзагі, а також про можливість його заміни на іншого, більш молодого наставника.

"Після того, що сталося вчора, команді буде дуже важко далі працювати з Сімоне Індзагі. Сам він навіть сказав, що не знає, чи братиме участь у клубному чемпіонаті світу. Його дуже хочуть в Саудівській Аравії, йому пообіцяли всі багатства фараона, якщо він піде.

Я повторю те, що говорив раніше — найбільш ймовірний наступник — це Фабрегас. Він відхилив інші пропозиції. Є лише один клуб у світі, який може вирвати його з Комо — це Інтер", — вважає Педулла.

Нагадаємо, що Сімоне тренує клуб з 2021 року.