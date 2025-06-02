Італія

Легендарний ексфутболіст прокоментував рішення захисника Інтера.

Збірна Італії під час червневої міжнародної кампанії проведе матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Норвегії на виїзді та Молдови на власному полі.

Головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті хотів би бачити в розташуванні власної команди на цей період центрального захисника міланського Інтера Франческо Ачербі, проте досвідчений виконавець відмовив керманичу головної команди країни з посиланням на втому після напруженого сезону.

На рішення футболіста "змій" у своєму останньому інтерв’ю відреагував колишній воротар збірної Італії Джанлуїджі Буффон.

"Зрештою, такі люди, як я, чи Спаллетті, або інші тренери та менеджери, які були в збірній раніше, маємо виконувати власну роботу. І так трапляється в житті футболіста, що на певний період ми маємо честь представляти всю країну.

Ця честь неминуча, якщо ти граєш на високому рівні. Тобі надається унікальне право носити футболку "Скуадри Адзурри" і можливість представляти всю нашу країну, за який би клуб ти не грав.

А отже футболіст не каже "ні" Спаллетті, він каже "ні" чомусь більшому — усій Італії", — заявив італійський ексвиконавець, а нині — координатор збірної Італії.

Матчі проти Норвегії та Молдови для Італії відбуватимуться 6 та 9 червня, о 21:45.