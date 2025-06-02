Італія

Італієць знову працюватиме з "орлами".

Досвідчений італійський фахівець Мауріціо Саррі вдруге очолив римський Лаціо. Про це повідомляє офіційний сайт "орлів".

Деталі угоди не розголошуються, але раніше в ЗМІ була інформація, що 66-річний тренер підпише з римлянами контракт до літа 2027 року.

"Мауріціо Саррі повернувся додому. Його повернення — це вибір серця, переконань і бачення гри. З ним ми хочемо відновити шлях, перерваний занадто рано, усвідомлюючи, що разом ми можемо повернути команді ентузіазм, ідентичність та амбіції. Ласкаво просимо додому, Команданте", — заявив президент Лаціо Клаудіо Лотіто.

На цій посаді він замінив Марко Бароні.

Зазначимо, що Саррі вже очолював Лаціо із літа 2021 року по березень 2024-го, загалом провівши на тренерському містку "орлів" 137 матчів. У сезоні-2022/23 римський клуб під керівництвом італійського алленаторе став віце-чемпіоном Італії.