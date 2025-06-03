Італія

Французький воротар може залишити Мілан через відсутність Ліги чемпіонів.

Голкіпер Мілана Майк Меньян може змінити клуб вже цього літа. Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, француз відкритий до переходу в Челсі після позитивних попередніх переговорів із лондонським клубом.

Хоча Мілан спочатку планував утримати Меньяна та запропонувати йому новий контракт, відсутність Ліги чемпіонів змушує італійців розглядати можливість продажу.

За даними джерела, трансферна вартість 29-річного гравця оцінюється в 20–25 мільйонів фунтів, з можливими бонусами.

Челсі, який у січні вирішив дати шанс своїм нинішнім воротарям, тепер має несподівану можливість підписати одного з найкращих кіперів Європи. Лондонці вже кваліфікувалися до Ліги чемпіонів, а Мілан — ні, що може пришвидшити перемовини.

Очікується, що Челсі найближчим часом зробить офіційну пропозицію по Майку Меньяну.