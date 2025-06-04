Італія

Незабаром про підписання тренера оголосять офіційно.

Римський Лаціо може вважати цей сезон невдалим, адже в останній момент команда на чолі з Марко Бароні залишилась без єврокубків на наступний футбольний рік.

А отже й звільнення головного тренера в підсумку не стало ні для кого несподіванкою, і клуб уже призначив наступника — Мауріціо Саррі, який знову очолюватиме "орлів".

Тим часом 61-річний фахівець недовго перебував у пошуку нового місця роботи.

Бароні отримав запрошення на перемовини з Торіно, який шукає заміну для Паоло Ванолі, і сторони в підсумку вже домовились про контракт до 2027 року.

Зарплатня тренера на новій посаді складатиме 1,3 млн євро.