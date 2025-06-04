Італія

Чекають на знижку.

Генуезький Дженоа минулого літа взяв у оренду в Наполі флангового захисника Алессандро Дзанолі та залишив за собою право на викуп футболіста.

У підсумку 24-річний виконавець провів у складі "грифонів" 33 матчі (1782 хвилини), забив один гол та віддав одну гольову передачу впродовж сезону.

Показники, які гідні того, аби в найближчому майбутньому Дженоа здійснив повноцінний трансфер цього футболіста.

Проте генуезький клуб вагається, чи вартий Дзанолі тих 7 млн євро, які за нього хочуть отримати "Партенопеї" відповідно до умов угоди.

Наразі керівництво Дженоа зробило запит на знижку, і якщо його не буде погоджено з боку Наполі, то гравець повернеться до складу новоспечених чемпіонів Італії.