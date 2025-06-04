Італія

ПСЖ півзахисник не потрібен.

Іспанський центральний півзахисник Карлос Солер цей сезон провів у складі лондонського Вест Гема на правах оренди із французького Парі Сен-Жермен.

28-річний виконавець регулярно з’являвся на полі в складі "молотобійців", проте основним гравцем його все одно було складно назвати.

Зрештою, угода оренди завершилась, тому Солер має повертатись назад до Парижа, однак новоспечені володарі трофею Ліги чемпіонів УЄФА не надто на нього розраховують.

Таким чином Карлос має знову шукати собі новий клуб.

Італійські ЗМІ повідомляють, що Наполі перебуває в пошуках центрального півзахисника й розглядає, серед інших, і кандидатуру іспанця.

Наразі "Партенопеї" працюють над підписанням Кевіна Де Брюйне, який залишив англійський Манчестер Сіті, проте це не завадить їм вести перемовини й із більш молодими виконавцями також.

У Солера в цьому сезоні 33 матчі (1487 хвилин), один гол та один гольовий пас.