Італія

Усе йде до повернення до Італії.

талійський нападник Федеріко К’єза влітку минулого року вирішив кинути собі виклик у професійній кар’єрі та вперше залишив межі рідної країни задля виступів у складі англійського Ліверпуля.

Проте травми спіткали 27-річного виконавця й на Британських островах, через що він бодай чверть від можливої кількості матчі мав провести в лазареті.

А решту часу Арне Слот не надто розраховував на гравця, тому 14 ігор (466 хвилин), два голи та два асисти — остаточний скромний добуток італійця за цей сезон.

І оскільки К’єза шукає більше ігрової практики, то цього літа цілком імовірне його повернення до Італії.

Претендентів достатньо — Наполі вже висловив свою зацікавленість у гравці, а Мілан пішов ще далі й погодив із його агентами потенційний перехід, про що повідомляють італійські ЗМІ.

"Россонері" наразі чекають вимог від Ліверпуля, який заплатив за К’єзу 12 млн євро рік тому.