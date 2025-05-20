Майбутнє гравця в Ліверпулі оповите невідомістю.
Федеріко К'єза, Getty Images
20 травня 2025, 16:59
Правого вінгера Ліверпуля Федеріко К'єзу нещодавно запропонували Наполі, передає журналіст Ніколо Скіра.
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Майбутнє 27-річного італійця в складі "червоних" наразі під питанням. Гравець може залишити клуб уже влітку і одним із претендентів на нього вважаються саме "адзуррі".
Контракт К'єзи з Ліверпулем розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом transfermarkt він оцінюється у 18 млн євро.
Нагадаємо, Федеріко перебрався до клубу АПЛ влітку 2024-го. Тоді Ювентус отримав за нього 12 млн євро.
На рахунку виконавця два гола та два асисти в 14-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії. Приблизно стільки ж поєдинків він пропустив через травму м'язів.