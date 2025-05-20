Італія

Майбутнє гравця в Ліверпулі оповите невідомістю.

Правого вінгера Ліверпуля Федеріко К'єзу нещодавно запропонували Наполі, передає журналіст Ніколо Скіра.

Брайтон — Ліверпуль 3:2 Відео голів та огляд матчу 19.05.2025

Майбутнє 27-річного італійця в складі "червоних" наразі під питанням. Гравець може залишити клуб уже влітку і одним із претендентів на нього вважаються саме "адзуррі".

Контракт К'єзи з Ліверпулем розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом transfermarkt він оцінюється у 18 млн євро.

Нагадаємо, Федеріко перебрався до клубу АПЛ влітку 2024-го. Тоді Ювентус отримав за нього 12 млн євро.

На рахунку виконавця два гола та два асисти в 14-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії. Приблизно стільки ж поєдинків він пропустив через травму м'язів.