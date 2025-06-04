Спеціаліст не затримався на посаді керманича "россоблу".
Давіде Нікола, Getty Images
04 червня 2025, 19:42
Кальярі на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Давіде Ніколи.
Спеціаліст очолив "россоблу" в липні 2024-го. Під керівництвом 52-річного італійця клуб провів 41 матч у всіх турнірах.
Кальярі фінішував 15-м у турнірній таблиці Серії А, набравши 36 очок у 38-ми поєдинках. Із Кубка Італії "россоблу" вилетіли на стадії 1/8 фіналу.
Раніше повідомлялося, що клуб може продовжити контракт із досвідченим півзахисником.