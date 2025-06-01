Італія

Досвідчений півзахисник уже веде перемовини з керівництвом клубу щодо нового контракту.

Ніколас Віола, який провів усю свою професійну кар’єру в італійському футболі, може продовжити виступи за Кальярі.

Півзахисник, що захищає кольори сардинського клубу з 2022 року, вже розпочав перемовини щодо пролонгації свого контракту ще на один рік.

Попри свій вік, Віола не планує завершувати кар’єру найближчим часом і прагне залишитися в команді, де став одним із досвідчених лідерів.

Чинна угода футболіста діє до 30-го червня цього року. Очікується, що найближчим часом клуб та гравець ухвалять рішення щодо його майбутнього.

Кальярі посів 16-те місце в Серії А.