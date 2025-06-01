Досвідчений півзахисник уже веде перемовини з керівництвом клубу щодо нового контракту.
Ніколас Віола, Getty Images
01 червня 2025, 12:34
Ніколас Віола, який провів усю свою професійну кар’єру в італійському футболі, може продовжити виступи за Кальярі.
Півзахисник, що захищає кольори сардинського клубу з 2022 року, вже розпочав перемовини щодо пролонгації свого контракту ще на один рік.
Попри свій вік, Віола не планує завершувати кар’єру найближчим часом і прагне залишитися в команді, де став одним із досвідчених лідерів.
Чинна угода футболіста діє до 30-го червня цього року. Очікується, що найближчим часом клуб та гравець ухвалять рішення щодо його майбутнього.
Кальярі посів 16-те місце в Серії А.