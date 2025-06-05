Італія

Сенегальський нападник залишиться в клубі ще на два сезони.

Монца офіційно оголосила про продовження контракту з нападником Кейтою Бальде до 30 червня 2027 року. Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

30-річний сенегалець приєднався до клубу з Бріанци у лютому цього року та провів 11 матчів у футболці "біло-червоних", у яких відзначився двома голами.

Монца відзначила важливість продовження співпраці з Кейтою та привітала його з новою угодою.

Нагадаємо, що Кейта Бальде є вихованцем Барселони. На клубному рівні він раніше виступав за Лаціо, Монако, Інтер, Сампдорію, Кальярі, Еспаньйол, Сівасспор та ще один менш відомий непрестижний клуб.