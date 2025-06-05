Італія

Про повноцінний трансфер сторони так і не домовились.

Португальський захисник Ренату Вейга другу частину цього сезону провів у складі туринського Ювентуса на правах оренди з лондонського Челсі.

21-річний виконавець у підсумку відіграв 15 матчів, зробивши один гольовий пас, і загалом користувався належним попитом у "Старій Синьйорі".

Однак кампанія завершилась, після чого клуби мали домовлятись щодо повноцінного трансферу футболіста.

"Зебри" прагнули залишити гравця в себе, однак "сині" запросили за Вейгу 30 млн євро, і жодним чином не хотіли йти на поступки.

Зрештою, перемовини зайшли в глухий кут, і після виступів за національну збірну Португалії в Лізі націй УЄФА, гравець має повернутись до розташування "пенсіонерів".