Італія

Вихованець клубу мав гарний досвід виступів у цьому сезоні.

Італійський фланговий захисник Ніколо Савона цього футбольного року дочекався можливості отримати належну ігрову практику в складі рідного туринського Ювентуса.

22-річний виконавець провів на полі 2324 хвилини в 37 матчах, забив два голи та віддав один гольовий пас, тоді як до цього подолав усю структуру молодіжних команд "зебр".

Зрештою, клуб також виявився задоволеним прогресом молодого футболіста, який лише за один сезон примудрився збільшити власну оціночну трансферну вартість у понад 14 разів.

І оскільки статус гравця змінився, "Стара Синьйора" мала відзначити цю подію оновлення його контракту, який востаннє продовжувався ще перед початком поточного сезону.

Нову угоду буде розраховано до 2030 року, тобто всього на рік більше за попередню, проте ЗМІ прогнозують істотне збільшення зарплатні для Савони.