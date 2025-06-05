Італія

К'єза може повернутися до Серії А.

Мілан проявляє інтерес до 27-річного вінгера збірної Італії Федеріко К'єзи, який наразі виступає за Ліверпуль.

За інформацією журналіста Ораціо Аккомандо, "россонері" ведуть переговори з англійським клубом щодо трансферу гравця на умовах оренди. Зі свого боку, Ліверпуль надає перевагу повноцінному продажу К'єзи, проте клуб з Мілана наполягає на орендній угоді.

Федеріко К'єза перейшов до Ліверпуля рік тому з Ювентуса за суму близько 12 мільйонів євро. За цей період він провів у складі англійського клубу лише 14 матчів, у яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

В АПЛ К'єза зіграв шість поєдинків, але не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль відхилив запит Барселони щодо Луїса Діаса.