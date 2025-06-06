Італія

Спеціаліст повернеться до міланського гранда.

Нинішній керманич Парми Крістіан Ківу стане головним тренером Інтера, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що сторони досягли домовленості щодо призначення 44-річного румуна. Спеціаліст підпише розрахований до кінця червня 2027-го контракт із "нерадзуррі".

Ківу працював із "молодіжками" Інтера протягом шести років (2018-2024). Команда U-19 міланського гранда стала з ним чемпіоном Італії-2021/22.

Крістіан також представляв клуб як захисник, завершивши в ньому кар'єру футболіста наприкінці березня 2014 року. Із липня 2007-го гравець провів 169 матчів у всіх турнірах, здобувши з Інтером дев'ять трофеїв.

Парму румун очолив у лютому 2025-го. Під його керівництвом "джаллоблу" набрали 16 очок у 13-ти матчах (3В, 7Н, 3П) Серії А.