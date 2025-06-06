Італія

Гравець молодіжної збірної Нідерландів опинився в сфері інтересів клубу Серії А.

Болонья цікавиться лівим вінгером АЗ Рубеном ван Боммелем, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що "россоблу" готові розпочати переговори щодо потенційного трансферу 20-річного нідерландця.

Порталом transfermarkt гравець оцінюється у 8 млн євро. Його контракт з АЗ розраховано до кінця червня 2027 року.

Клуб з Алкмара ван Боммел представляє з липня 2023-го. На його рахунку 17 голів і шість асистів у 73-х матчах за АЗ у всіх турнірах.

Зазначимо, що Рубен є сином Марка ван Боммела, колишнього гравця збірної Нідерландів (79 матчів).

Раніше повідомлялося, що Болонья цікавиться гравцем Мілана.