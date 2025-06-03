"Россонері" ж мають намір втримати гравця в клубі.
Воррен Бондо, Getty Images
03 червня 2025, 20:29
Болонья може спробувати здійснити трансфер центрального півзахисника Мілана Воррена Бондо, передає журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, що 21-річного француза дуже високо оцінює технічний директор "россоблу" Джованні Сарторі. Проте, плани гранда на гравця не змінилися, тож "россонері" мають намір втримати його.
На початку лютого 2025-го Мілан придбав Бондо в Монци за 10 млн євро. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2029 року.
Воррен узяв участь у 27-ми матчах усіх турнірів сезону-2024/25, не відзначившись результативними діями.
Раніше повідомлялося, що голкіпером Мілана Майком Меньяном зацікавився Челсі.