Італія

"Россонері" ж мають намір втримати гравця в клубі.

Болонья може спробувати здійснити трансфер центрального півзахисника Мілана Воррена Бондо, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 21-річного француза дуже високо оцінює технічний директор "россоблу" Джованні Сарторі. Проте, плани гранда на гравця не змінилися, тож "россонері" мають намір втримати його.

На початку лютого 2025-го Мілан придбав Бондо в Монци за 10 млн євро. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2029 року.

Воррен узяв участь у 27-ми матчах усіх турнірів сезону-2024/25, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялося, що голкіпером Мілана Майком Меньяном зацікавився Челсі.