Італія

Триває підготовка до святкування 100-річного ювілею.

7 червня 1927 року — день офіційного заснування італійської Роми, тож наступного літа клуб планує відзначити 100 річницю цієї події.

Готуватись до цього "вовки" вирішили заздалегідь, і рівно за рік визначили датою святкування сторіччя 22 липня 2027 року.

Утім, це рішення вже викликало суперечки серед фанатів Роми через одвічно існуюче непорозуміння з офіційною датою заснування клубу.

Саме 7 червня 1927 року на вулиці Форлі, 16, у столичному районі Номентано народився клуб Рома шляхом об’єднання клубів із назвами Роман, Альба Аудаче та Фортітудо, за погодженням їхніх представників.

Однак перше офіційні збори новоствореного колективу відбулись лише 22 липня вулиці віа дельї Уффічі дель Вікаріо, 35, із метою розподілення корпоративних ролей у структурі. Саме цю дату в підсумку вирішили відзначати сучасні керівники Роми.

Окрім цього, власники "вовків" оголосили про зміну емблеми клубу та "поступове повернення історичної емблеми Роми — символу, який втілює душу цього клубу.

Це рішення, прийняте з глибокою повагою до наших традицій та у відповідь на найглибші побажання наших уболівальників, є даниною ідентичності Роми. Воно відображає нашу віру в те, що символи клубу мають значення, і що вшанування нашого коріння є важливим для побудови нашого майбутнього", — ідеться в офіційній заяві клубу.