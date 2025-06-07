Віктор Осімген, getty images
07 червня 2025, 15:51
Нападник італійського Наполі Віктор Осімген дав згоду на перехід в саудівський Аль-Хіляль. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 26-річний нігерієць вже погодив умови особистого контракту з представником саудівської Про-ліги.
Зазначається, що Осімген підпише контракт із Аль-Хілялем до 30 червня 2029 року. Заробітна плата забивного форварда становитиме 35 млн. євро на рік.
Нагадаємо, "клаусула" гравця в Наполі складає 75 млн. євро.
У сезоні-2024/25 Віктор Осімген відіграв на правах оренди за Галатасарай 41 матч, забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.