Італія

Саудівський клуб веде переговори з Ромою та гравцем щодо трансферу.

Аль-Хіляль зробив офіційну пропозицію Ромі щодо трансферу лівого захисника Анхеліньйо. Загальний пакет угоди, включаючи бонуси, становить 22 мільйони євро.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, переговори між клубами, а також з представниками самого футболіста тривають.

Саудівський гранд прагне завершити трансфер у найближчі тижні.

У минулому сезоні Анхеліньйо провів 51 матч, в яких забив чотири голи та віддав шість гольових передач.