Саудівський клуб веде переговори з Ромою та гравцем щодо трансферу.
Анхеліньйо, Getty images
09 червня 2025, 18:27
Аль-Хіляль зробив офіційну пропозицію Ромі щодо трансферу лівого захисника Анхеліньйо. Загальний пакет угоди, включаючи бонуси, становить 22 мільйони євро.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, переговори між клубами, а також з представниками самого футболіста тривають.
Саудівський гранд прагне завершити трансфер у найближчі тижні.
У минулому сезоні Анхеліньйо провів 51 матч, в яких забив чотири голи та віддав шість гольових передач.