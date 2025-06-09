Аргентинський нападник підписав контракт із бразильським клубом до кінця 2026 року.
Хоакін Корреа, Getty Images
09 червня 2025, 23:28
Бразильський клуб Ботафогу підписав нападника Інтера Хоакіна Корреа. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, угода розрахована на два з половиною роки — до кінця 2026 року.
Перехід відбувся на правах вільного агента: контракт аргентинця з Інтером завершується 30 червня, і обидві сторони вирішили не продовжувати співпрацю.
Корреа приєднався до міланського клубу у серпні 2021 року — спочатку на правах оренди з Лаціо, а в липні 2022 року Інтер викупив футболіста за 27,3 мільйона євро.
У сезоні-2024/25 нападник провів 22 матчі, забив 2 голи та зробив 3 результативні передачі, загалом провівши на полі 843 хвилини.