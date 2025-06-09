Італія

Аргентинський нападник підписав контракт із бразильським клубом до кінця 2026 року.

Бразильський клуб Ботафогу підписав нападника Інтера Хоакіна Корреа. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода розрахована на два з половиною роки — до кінця 2026 року.

Перехід відбувся на правах вільного агента: контракт аргентинця з Інтером завершується 30 червня, і обидві сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Корреа приєднався до міланського клубу у серпні 2021 року — спочатку на правах оренди з Лаціо, а в липні 2022 року Інтер викупив футболіста за 27,3 мільйона євро.

У сезоні-2024/25 нападник провів 22 матчі, забив 2 голи та зробив 3 результативні передачі, загалом провівши на полі 843 хвилини.