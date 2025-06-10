Італія

Юнус Муса поповнить склад новоспеченого чемпіона Італії.

Центральний півзахисник Юнус Муса близький до відходу з Мілана, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що з 22-річним американцем про перехід домовився Наполі. Новоспечений чемпіон Італії уже підготував для гравця контракт, а домовленість між клубами може бути досягнута вже найближчим часом.

Порталом transfermarkt Муса оцінюється в 22 млн євро. У серпні 2023 року Валенсія отримала за Юнуса 21.2 млн євро.

На рахунку універсального півзахисника п'ять асистів у 80-ти матчах за Мілан у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що неаполітанці також завершують підписання атакувального півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне.