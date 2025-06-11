Італія

Взимку 2024 року гравець міг перебратися до чемпіонату України.

Атакувальний півзахисник Мартін Батуріна залишить Динамо Загреб заради Комо, передає журналіст Фабріціо Романо.

За свого 22-річного хорватського вихованця столичний клуб отримає 18 млн євро. Ще 7 млн представник Серії А може віддати бонусами.

Контракт Комо з Батуріною буде розраховано до кінця червня 2030 року. Медогляд гравця відбудеться найближчим часом.

На рахунку Мартіна 22 гола й 39 асистів у 165-ти матчах за Динамо Загреб у всіх турнірах. Плеймейкер є переможцем чемпіонату Хорватії (х4), а також володарем Кубка й Суперкубка (х2) країни.

Також Батуріна провів 12 матчів за національну команду, відзначившись одним голом і одним асистом.

Нагадаємо, у лютому 2024 року повідомлялося, що талановитий півзахисник відмовився від переходу до донецького Шахтаря через війну.