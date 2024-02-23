Україна

Про переговори з талановитим хорватом розповів Дарійо Срна.

Півзахисник загребського Динамо Мартін Батуріна в зимове трансферне вікно міг стати гравцем донецького Шахтаря, але відмовився через війну в Україні. Про це розповів спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.

"Я спілкувався з Мартіном та його батьком, чітко представив їм наш проєкт і бачення. Але переважило те, що вони не хотіли невизначеності через війну, яку йде в Україні.

Мартін – винятковий талант, справжня перлина, тому ми були готові заплатити за нього великі гроші", — наводить слова Срни Sportske novosti.

Нинішнього сезону 21-річний хорват провів 33 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Шахтар поступився Марселю та завершив виступи у Лізі Європи.