Італія

Зірковий бельгієць наближається до переїзду в чемпіонат Італії.

Напередодні стало відомо про те, що зірковий плеймейкер Кевін Де Брюйне знаходиться за крок від переходу в Наполі на правах вільного агента після завершення його контракту з Манчестер Сіті.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, медичне обстеження 33-річного бельгійця заплановане на четвер, 12 червня, після чого очікується підписання контракту.

Клуб вже фіналізує всі деталі угоди, й трансфер перебуває на завершальному етапі. Очікується, що всі документи будуть підписані одразу після проходження медогляду.

Перехід Де Брюйне стане одним із найгучніших у літнє трансферне вікно. Після багатьох років, проведених у Манчестер Сіті, де бельгієць виграв Лігу чемпіонів, численні титули Прем’єр-ліги та став легендою клубу, він готовий до нового виклику в Серії A.