Італія

Туринці все ще роздумують над майбутнім гравців у клубі.

Туринський Ювентус незабаром розпочне свої пригоди на клубному чемпіонаті світу, де йому в групі протистоятимуть англійський Манчестер Сіті, Аль-Айн з ОАЕ та марокканський Відад.

"Зебри" через свої офіційні канали повідомили, що їхня делегація вже вирушила до США на завершальний етап підготовки до початку турніру.

І особливий акцент при цьому було зроблено на двох футболістах — нападниках Рандалі Коло Муані та Франсішку Консейсані.

Француз та португалець останні пів року провели на правах оренди в складі туринців, після чого клуб почав вагатись щодо їхнього майбутнього, бо в обох випадках вартості викупу є значними. Особливо — у контексті Коло Муані, чий контракт належить французькому Парі Сен-Жермен.

Італійські ЗМІ повідомляють, що остаточне рішення від Юве щодо цих двох виконавців варто очікувати одразу по завершенню турніру.

"Б’янконері" зіграють проти Аль-Айна рано вранці 19 червня, проти Відада ввечері 22 червня, і також увечері за європейським часом 26 червня проти Манчестер Сіті.