Римський клуб і воротар близькі до досягнення угоди про нову угоду.
Міле Свілар, Getty Images
11 червня 2025, 21:21
Рома активізувала переговори щодо продовження контракту зі своїм основним воротарем Міле Свіларом.
За інформацією журналіста Фабріціо Романо, сторони вже значно наблизилися до укладення угоди.
Рома з самого початку була впевнена у продовженні співпраці з 25-річним Свіларом, і тепер деталі контракту активно обговорюються для остаточного погодження.
Нагадаємо, поточна угода бельгійця сербського походження з "вовками" спливає влітку 2027 року. У минулому сезоні він провів 51 матч, пропустив 51 гол та 19 разів відстояв "на нуль".