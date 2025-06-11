Італія

Римський клуб і воротар близькі до досягнення угоди про нову угоду.

Рома активізувала переговори щодо продовження контракту зі своїм основним воротарем Міле Свіларом.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, сторони вже значно наблизилися до укладення угоди.

Рома з самого початку була впевнена у продовженні співпраці з 25-річним Свіларом, і тепер деталі контракту активно обговорюються для остаточного погодження.

Нагадаємо, поточна угода бельгійця сербського походження з "вовками" спливає влітку 2027 року. У минулому сезоні він провів 51 матч, пропустив 51 гол та 19 разів відстояв "на нуль".