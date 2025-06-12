Італія

Футболіст провів останні пів року в команді Фабрегаса.

Під час цьогорічного зимового трансферного вікна італійський Комо взяв у оренду у Фіорентини французького нападника Жонатана Іконе.

Ця послуга коштувала "біло-синім" 1 млн євро.

У підсумку, за пів року виступів у новому для себе клубі 27-річний виконавець відіграв 13 матчів та забив два голи.

Цього зрештою не вистачило представникам Комо для того, щоб зробити висновок щодо доцільності викупу контракту футболіста.

Орендна угода передбачала, що така опція коштувала б додаткових 8 млн євро.

Про своє рішення Комо вже повідомим клуб із Флоренції напередодні, і незабаром Іконе повернеться до розташування Фіорентини.