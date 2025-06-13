Італія

Керівництво "б'янконері" вирішило повноцінно довіритися хорватському спеціалісту.

Ігор Тудор оновив свою угоду з Ювентусом, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 47-річним головним тренером розраховано до кінця червня 2027-го з можливістю продовження ще на рік. Хорват очолив "б'янконері" в березні.

Під його керівництвом Ювентус провів дев'ять матчів у Серії А (5В, 3Н, 1П). Туринський клуб на чолі з Тудором кваліфікувався до основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26.

Наступним викликом "б'янконері" є Клубний чемпіонат світу-2025. У групі G їм протистоятимуть Аль-Айн (19.06), Відад (22.06) і Манчестер Сіті (26.06).

Раніше повідомлялося, що туринці продовжили контракт із правим захисником Ніколо Савоною.