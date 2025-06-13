Італія

Незвичайний дизайн форми для туринського клубу.

Туринський Ювентус на своєму офіційному сайті презентував новий комплект гостьової форми на сезон-2025/26.

Новинка від компанії adidas виконана в аквамариновому та синьому кольорах.

За заявою клубу, нова форма натхненна мерехтливими прибережними водами Італії. Жовті акценти на культових трьох смужках adidas, що йдуть уздовж рукавів, нагадують лимонні дерева та ясне літнє небо.

Ювентус завершив минулий сезон на четвертому місці в турнірній таблиці Серії А, кваліфікувавшись до Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Ювентус продовжив контракт з Савоною.