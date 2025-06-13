Італія

Італійський фахівець відзначив свого конкурента по Лізі 1.

Головний тренер Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі висловився про перемогу ПСЖ в Лізі чемпіонів. Цитує італійського фахівця журналіст Даніеле Марі.

"Дивний результат, тому що Інтер — чудова команда, а Індзагі — прекрасний тренер, і вони не повинні були пропустити п'ять м'ячів. Але проблема не в тому, що в Італії не знали ПСЖ, а в тому, що ПСЖ недооцінили і були з ними занадто самовпевнені. Я маю на увазі не Інтер, а футбольну Італію.

Мені, на жаль, доводилося з ним зустрічатися. Навряд чи вони знали, що Дуе — талант рівня Ямаля — не такий визначальний, але у нього божевільний рівень. Що Вітінья, можливо, найсильніший півзахисник сучасності. На жаль, вони не знали, з якої країни родом Пачо. І тому в них все не склалося.

ПСЖ пройшов Ліверпуль і багато інших команд. Марсель став другим в Лізі 1 після них, а в Італії про це не написали жодного рядка. Ними нехтували, думаючи, що це слабкий чемпіонат, але це не так. Лілль вийшов в 1/8 фіналу, Брест пройшов через стикові матчі і потім був вибитий ПСЖ, а Монако погано впорався з Інтером, але обіграв Барселону. У Франції багато сильних команд", — сказав Де Дзербі.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі відхилив пропозицію Тоттенгема.