Кремонезе на своєму офіційному сайті оголосив про майбутній відхід головного тренера Джованні Строппи.

Спеціаліст залишить клуб наприкінці червня 2025 року. Нещодавно "гріджороссі" під керівництвом 57-річного італійця повернулися до Серії А після дворічного перебування поза "елітою".

Строппа очолював Кремонезе з вересня 2023 до жовтня 2024-го (49 матчів). У листопаді 2024 року він повернувся на посаду (29М).

Раніше повідомлялося, що попри підвищення до Серії А Пізу залишив Філіппо Індзагі.