Італія

Ще одному "новачку" найвищого італійського дивізіону потрібен новий керманич.

Кремонезе на своєму офіційному сайті оголосив про майбутній відхід головного тренера Джованні Строппи.

Спеціаліст залишить клуб наприкінці червня 2025 року. Нещодавно "гріджороссі" під керівництвом 57-річного італійця повернулися до Серії А після дворічного перебування поза "елітою".

Строппа очолював Кремонезе з вересня 2023 до жовтня 2024-го (49 матчів). У листопаді 2024 року він повернувся на посаду (29М).

Раніше повідомлялося, що попри підвищення до Серії А Пізу залишив Філіппо Індзагі.