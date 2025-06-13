Ще одному "новачку" найвищого італійського дивізіону потрібен новий керманич.
Джованні Строппа, Getty Images
13 червня 2025, 17:14
Кремонезе на своєму офіційному сайті оголосив про майбутній відхід головного тренера Джованні Строппи.
Спеціаліст залишить клуб наприкінці червня 2025 року. Нещодавно "гріджороссі" під керівництвом 57-річного італійця повернулися до Серії А після дворічного перебування поза "елітою".
Строппа очолював Кремонезе з вересня 2023 до жовтня 2024-го (49 матчів). У листопаді 2024 року він повернувся на посаду (29М).
Раніше повідомлялося, що попри підвищення до Серії А Пізу залишив Філіппо Індзагі.